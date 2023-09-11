هل الصلاة في أوقات الكراهة باطلة وغير مقبولة .. داعية يجيب

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه لا يجوز الصلاة في أوقات الكراهة ، كالصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، والصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.



وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن هذا يتعلق بالصلاة التي بلا سبب ، أما الصلاة التي لها سبب فتصلى في أي وقت، فصلاة الاستخارة تصلى في أي وقت حتى في أوقات الكراهة.

وأشار إلى أنه لو دخل المسلم المسجد في وقت الكراهة فيجوز له الصلاة، وكذلك لو توضأ المسلم فيجوز له صلاة سنة الوضوء حتى في وقت الكراهة.

أوقات يكره فيها الصلاة

وذكرت دار الإفتاء المصرية، عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، حيث أوضحت أنها: من بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس، عند ظهور قرص الشمس في الشروق، قبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة المغرب وحتى أذان المغرب، وعند لحظة غروب الشمس.

أوقات النهي عن الصلاة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.

ويُشار إلى أن أوقات الكراهة، المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.

