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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان للمطعم المركزي

صدى البلد

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية في المطعم المركزي للجامعة بهدف الاطمئنان على تجهيزات واستعدادات المطعم لغداء وفود الجامعات المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر والذى تستضيفه الجامعة.

وفي هذه الجولة، رافق الدكتور قنديل، اللواء عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، وقد قاما بجولة لفحص جميع جوانب التجهيز والخدمة في المطعم.

أعمال ابتكارية ومواهب إبداعية في المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن اهتمامه الكبير بضمان توفير خدمة مميزة لجميع الطلاب خلال هذا الحدث المهم، وأكد على أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذا الفعاليات المهمة التي تسهم في تنمية مهارات وقدرات طلابنا، موضحا اننا نسعى دائمًا لتوفير بيئة محفزة تشجع على التفكير والمشاركة الفعّالة في كل جوانب الحياة الجامعية، ونتطلع إلى مستقبل مشرق ومزدهر لطلابنا من جميع الجامعات المصرية.

وعلي جانب آخر افتتح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فعاليات المعرض العلمي لطلاب الجامعات.

ويأتي ذلك على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر المقام بجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، حيث شاركت كل جامعة بعدد من مجالات التسابق في مسابقة قصة الخيال العلمي ومسابقة أفضل جهاز ميكاترونك ومسابقة أفضل جهاز ابتكار ومسابقة روبوت البرمجة ومسابقة معرض الابتكارات العلمية والمشروعات الصغيرة ومسابقة أفضل عرض تقديمي لأفضل فكرة بوستر ومسابقة دوري المعلومات العلمية.

وكانت الجامعات المشاركة في المعرض هي القاهرة، دمياط، الأزهر، السادات، التعليم العالي، المنصورة الجديدة، جنوب الوادي، طنطا، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، سوهاج، الجلالة، قناة السويس، عين شمس، أسيوط الأهلية، بنها، الفيوم، المنوفية، حلوان، دمنهور، اسوان، حلوان الأهلية والسويس والجامعة الروسية، الإسماعيلية الأهلية ويتم تحكيم اعمال الطلاب بواسطة أساتذة خبراء متخصصين من جامعة حلوان والجامعات المصرية.

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جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المطعم المركزي للجامعة المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

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