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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أعمال ابتكارية ومواهب إبداعية في المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية

صدى البلد

افتتح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فعاليات المعرض العلمي لطلاب الجامعات.

 

 ويأتي ذلك على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر المقام بجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، حيث شاركت كل جامعة بعدد من مجالات التسابق في مسابقة قصة الخيال العلمي ومسابقة أفضل جهاز ميكاترونك ومسابقة أفضل جهاز ابتكار ومسابقة روبوت البرمجة ومسابقة معرض الابتكارات العلمية والمشروعات الصغيرة ومسابقة أفضل عرض تقديمي لأفضل فكرة بوستر ومسابقة دوري المعلومات العلمية.

وكانت الجامعات المشاركة في المعرض هي القاهرة، دمياط، الأزهر، السادات، التعليم العالي، المنصورة الجديدة، جنوب الوادي، طنطا، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، سوهاج، الجلالة، قناة السويس، عين شمس، أسيوط الأهلية، بنها، الفيوم، المنوفية، حلوان، دمنهور، اسوان، حلوان الأهلية والسويس والجامعة الروسية، الإسماعيلية الأهلية ويتم تحكيم اعمال الطلاب بواسطة أساتذة خبراء متخصصين من جامعة حلوان والجامعات المصرية.

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كما عقد على هامش المعرض ندوة عن التغيرات المناخية آثار وحلول، تضمنت الحديث عن المسبب الرئيسي لتغير المناخ، كيف تؤثر التغيرات المناخية على صحة الإنسان ، الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية، كيف تؤثر التغيرات المناخية على الصحة النفسية للإنسان ، تغير المناخ يهدد حياة الأطفال، اهتمام قطاع الطب الوقائي بالتغيرات المناخية، مصر وقضية التغيرات المناخية، الاستعدادات الكبرى التي قامت بها دول العالم المتقدم نحو مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتحدث في الندوة الدكتور ابراهيم عبدالمجيد حسن جادالله (أستاذ الفسيولوجي وتلوث الهواء-كلية العلوم-جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة الوطنية للمسائل البيئية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا)، الدكتور خالد القاضي( عميد كلية اقتصاد منزلي حلوان)، الدكتور محمد عبدالمنعم محمد دخيل (أستاذ بقسم علم الحيوان -كلية العلوم- جامعة الإسكندرية)، الدكتور مايسه محمد نبيه (مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي)، الدكتور ايمان عبدالعظيم عبدالرحمن (الهيئة العامة للتخطيط العمراني وعضو المجلس الوطني للتغيرات المناخية)، الدكتور محمد علي ماهر (مدرس – قسم الهندسة الطبية - بكلية الهندسة بحلوان)، م. محمود أشرف عبدالحميد (معيد بقسم الجيولوجيا جامعة حلوان)، الدكتور رانيا الليثي بكلية العلوم جامعة حلوان.

ويتم عقد فعاليات النشاط العلمى تحت إشراف الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان رئيس اللجنة العلمية، ا.مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسئول التنظيم للجنة العلمية.

 

المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (17)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (17)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (1)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (1)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (2)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (2)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (3)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (3)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (4)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (4)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (5)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (5)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (6)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (6)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (7)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (7)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (8)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (8)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (9)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (9)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (10)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (10)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (11)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (11)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (12)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (12)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (13)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (13)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (14)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (14)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (15)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (15)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (16)
المعرض العلمي لطلاب شباب الجامعات المصرية (16)
أسبوع شباب الجامعات جامعة حلوان فعاليات المعرض العلمي لطلاب الجامعات فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية أفضل جهاز ميكاترونك مسابقة أفضل جهاز ابتكار روبوت البرمجة

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