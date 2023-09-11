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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الوادي الجديد: قوافل للكشف عن الأمراض الوبائية

حملات بيطريه
حملات بيطريه

أعلن الدكتور عصام محمد الكومى، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، انطلاق القوافل البيطرية اليوم الاثنين، على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك في الفترة من 11 حتى 13 من سبتمبر الجارى.


وقال إن القوافل انطلقت اليوم الاثنين، بقرية عزب القصر بمركز الداخلة، وتنيدة بمركز بلاط، وغدا الثلاثاء تنطلق القوافل في قرية الثورة بمركز الخارجة، والنهضة بمركز الفرافرة، وبعد غد الأربعاء ستنفذ في قرية جورمشين 7 بمركز باريس، وذلك للكشف عن الأمراض الوبائية وغيرها من الأمراض التي تصيب الماشية والرد على كافة الاستفسارات من جانب مربين الثروة الحيوانية.

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وأشار إلى عقد سلسلة من الندوات الإرشادية التوعوية للتعريف بالأمراض الوبائية الفيروسية التي تصيب الثروة الحيوانية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والجلد العقد وخطورتها على الثروة الحيوانية والاقتصاد القومي وأهمية التحصينات الوقائية، وكذلك التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثى وأهميته في زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء والالبان في إطار توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

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