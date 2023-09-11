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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل خبز الشاورما الطري أو العيش السوري

صدى البلد

هناك الكثير من الوصفات التي لا تحتاجين إلى شرائها؛ حيث إن عملها في المنزل ليس مكلفًا وطريقتها سهلة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل خبز الشاورما الطري او ما يعرف بالعيش السوري.

المكوّنات

   ماء دافئ - كوبان

   سكر - ملعقة صغيرة

   خميرة - خمسة ملاعق صغيرة

   دقيق - ستة أكواب

   ملح - ملعقتان صغيرتان

   زيت زيتون - ثلث كوب

طريقة العمل

1- أخلطي كوب من الماء الدافئ مع ملعقة السكر في وعاءٍ متوسّط.
2- أضيفي الخميرة ثمّ حرّكي جيّداً 
3- أمزجي الدقيق مع الملح ثمّ أضيفي زيت الزيتون وخليط الماء والخميرة بالإضافة إلى كوب الماء المتبقّي.
4- أخلطي المكوّنات جيداً وادعكيها بيديك حتّى تتشكّل عجينة متماسكة.
5- قسّمي العجينة إلى 12 كرة، غطّيها ثمّ اتركيها لترتاح لساعتين من الوقت.
6- افردي كل كرة باستخدام الشوبك ثمّ اخبزيها في فرنٍ محمّى مسبقاً.

الشاورما العيش السوري عجينة شاورما سوري الماء الدافئ

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