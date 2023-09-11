عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتقابلوهم شخصيا | مهرجان الجونة يزف بشرى لجمهوره في الدورة السادسة

مهرجان الجونه
مهرجان الجونه

يسرّ مهرجان الجونة السينمائي أن يعلن عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور الشغوف بالأفلام للحصول على بطاقة اعتماد محبي السينما، لحضور فعاليات دورته السادسة التي تُقام في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر.

يضمن اعتماد محبي السينما لحامليه من الجمهور حضور فعاليات سوق منصة الجونة السينمائية، كما يمكنهم من دخول ساحات العرض.  

وسيتاح لعشاق الأفلام فرصة الالتقاء بشخصيات إقليمية وعالمية لها دور فعال في صناعة السينما سيجتمعون في قلب المهرجان "البلازا".

ويمنح حامليه أيضًا فرصة مشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام والتواجد في أبرز أحداث الصناعة يوميًا، إذ يؤهل حامليه للحصول على 3 تذاكر يوميًا لحضور المناقشات والمحاضرات بواقع تذكرة واحدة للفعالية الواحدة.

كما يمكنهم من الحصول على 4 تذاكر يوميًا لمشاهدة الأفلام بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم.

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

طارق الشناوي: رد الفعل تجاه لائحة تحديد أجور الفنانيين مبالغ فيه| خاص

تبلغ تكلفة استخراج بطاقة اعتماد محبي السينما الواحدة 1000 جنيه مصري، ويمكن التسجيل والإطلاع على كافة المعلومات التي تخص البطاقة عبارة زيارة موقع المهرجان

الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

الجونة السينمائية الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة منصة الجونة السينمائية منصة الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

مصر تقدم العزاء إلى ليبيا وتتضامن معها في مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

ترشيحاتنا

لمدة 3 أيام.. ليبيا تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح ضحايا "دانيال"

بسبب التهديدات الأمنية.. توقيع اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية بين أمريكا والبحرين

مصاب أليم | مصر تعزي ليبيا في ضحايا العاصفة دانيال

يسبب سرطان الأمعاء .. أخصائية تغذية علاجية تحذر من مخاطر الإمساك

ألمانيا تستعد لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

بينهم 83 امرأة و678 طفلا.. إسرائيل تعتقل 5000 فلسطيني منذ مطلع 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مش هتفرقها عن الخضراء.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

العروسة رحلت قبل فرحها.. وجبة سريعة بكل منزل تسبب الوفاة المفاجئة

فيديو

فيضانات رهيبة في ليبيا أغرقت السيارات والمنازل .. وإعلان أحد مدنها "منكوبة"

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ