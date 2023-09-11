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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة المحافظات.. أسعار سيات وسوبارو ونيسان في دمياط.. صور

أسعار سيات و سوبارو
أسعار سيات و سوبارو و نيسان بمحافظة دمياط

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل أنواع مختلفة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب في اقتناءها المصريين ، بالإضافة الي أن جميع محافظات مصر يختلف بها أنواع الطرازات المطروحة للبيع أو التي يفضل استخدامها بها حسب تضاريس كل محافظة :

سكودا وسيتروين.. أسعار 5 سيارات SUV جديدة في مصر

لأصحاب سيارات نيسان .. حملة استدعاء جديدة وهدايا لهذه الموديلات

- يوضح خبير السيارات أيمن يوسف غياض لـ موقع صدى البلد  سعر 5 سيارات مستعملة داخل محافظة دمياط  :


1- سيات ليون موديل 2018

زودت سيارة سيات ليون الهاتشباك بمحرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

سيات ليون موديل 2018

تتوافر سيارة سيات ليون موديل 2018 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بمحافظة دمياط بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- سوبارو xv الكروس أوفر

تحصل سوبارو xv  موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

سوبارو xv الكروس أوفر

تأتي سيارة سوبارو xv  موديل 2015 الكروس أوفر داخل سوق المستعمل بمحافظة دمياط بسعر 730 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- سوزوكي بالينو الهاتشباك

تستمد سوزوكي بالينو موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة 95 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 37 لتر .

سوزوكي بالينو الهاتشباك

سوزوكي بالينو موديل 2022 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بمحافظة دمياط يصل الي 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

4- نيسان قشقاي الـ SUV

قوة سيارة نيسان قشقاي موديل 2015 تصل الي 117 حصان، وتخرج عزم وران يصل الي 160 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي ، وتنقل قوتها الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان قشقاي الـ SUV

سيبلغ سعر نيسان قشقاي موديل 2015 داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظة دمياط 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وشكلها الخارجي ، وأداء محركها .

5- سكودا فانتازيا موديل 2012

عزم دوران سيارة سكودا فانتازيا السيدان يصل الي 148 نيوتن/متر، وتنتج قوة 102 حصان، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي ، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

 سكودا فانتازيا موديل 2012

سعر سكودا فانتازيا موديل 2012 في سوق السيارات المستعمل داخل محافظة دمياط يصل الي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك الميكانيكي .

ايمن يوسف غياض سيات ليون موديل 2018 سوبارو XV الكروس أوفر سوزوكي بالينو الهاتشباك نيسان قشقاي الـ SUV سكودا فانتازيا موديل 2012 سوبارو xv موديل 2015

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