تعرف على مباريات الأهلي فى الموسم الجديد

اسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 / 2024 عن مباراة الأهلي والمصرى فى الاسبوع الاول لبطولة الدوري .

وجاءت مباريات الأهلي كالتالى

الأهلي ضد المصري.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

الأهلي ضد الإسماعيلي.

الأهلي ضد الجونة.

الأهلي ضد بلدية المحلة.

الأهلي ضد المقاولون العرب.

الأهلي ضد سموحة.

الأهلي ضد زد أف سي.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري.

الأهلي ضد الزمالك.

الأهلي ضد فاركو.

الأهلي ضد الداخلية.

الأهلي ضد طلائع الجيش.

الأهلي ضد بيراميدز.

الأهلي ضد البنك الأهلي.

الأهلي ضد إنبي.

الأهلي ضد فيوتشر.