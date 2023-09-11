قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

قرارات جديدة من التعليم حول زي الطالبات بالمدارس

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن قرارات وزير التربية و التعليم الجديدة الخاصة بالزي المدرسي للطالبات و الطلاب في العام الجديد .

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مديريات التربية والتعليم، فتحت باب التقديم للراغبين فى العمل بالتدريس فى المدارس بنظام الحصة بداية من اليوم بناء على القرار الذى اتخذه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم فى الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2021، لسد العجز في المدارس في العام الدراسي الجديد.



مديريات التربية والتعليم اوضحت قواعد الترشيح والمفاضلة بين الخريجين الراغبين في العمل بالحصة في المدارس

وقالت إن الاولويه فى الاختيار والمفاضلة تكون حسب الأقدم تخرجا، والأكبر سنا

- والأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة وهو ( امتياز - جيد جدا - جيد - مقبول ) ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد

-وايضا الأعلى مؤهلا اذا كان حاصل على الماجستير - أو الدكتوراه

- والاكثر في مدة الخبرة وهى التي قضاها المتقدم بالتعاقد مع المديرية لشغل وظائف التدريس



واشارت الوزاره الى ان المؤهلات المطلوبة في المرشحين للعمل بالحصة في المدارس (مدرس فصل ابتدائي) هى :

- كليات التربية تعليم ابتدائي وتعليم أساسي والنوعية شعبة معلم فصل

- كليات التربية تخصصات لغة عربية وعلوم ودراسات اجتماعية ورياضيات

- كليات دار العلوم + دبلوم عام في التربية

- كليات الاداب + دبلوم عام ف يالتربية تخصص لغة عربية (جغرافيا - تاريخ)

-كليات الألسن تخصص لغة عربية + دبلوم عام في التربية

- كليات العلوم تخصص (فيزياء - كيمياء - جيولوجيا وعلوم بيئية) + دبلوم عام في التربية

- ليسانس الدراسات العربية والإسلامية لغة عربية + دبلوم عام في التربية

- ليسانس اللغة العربية والعلوم الانسانية + دبوم عام في التربية



وبالنسبة المؤهلات المطلوبة للعمل بنظام الحصة (مدرس رياضيات) تتمثل في

- كليات التربية شعبة تعليم اساسي رياضيات

-كليات التربية شعبة رياضيات

-كليات العلوم رياضيات + دبلوم عام في التربية



وعن الأوراق المطلوبة من المرشحين للعمل بالحصة في المدارس فهى :

- تقديم طلب باسم مدير عام الادارة التعليمية

- وأصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع مع 4 صور منه

- وتقديم ما يفيد بأن المتقدم لديه خبرة سابقة في اعمال التدريس

- وتقديم 4 صور لباقة الرقم القومي وتكون سارية

- وشهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث

- و 4 صور شهادة الميلاد

- و 1 دوسيه بلاستيك موضوع به جميع المستندات

- وإقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين او التعاقد على الموازنة العامة للدولة



وأكدت مديريات التربية والتعليم أن اجراءات تقدم المرشحين للعمل بالحصة في المدارس تبدأ اليوم الاثنين 11 سبتمبر حتى الاحد 24 سبتمبر



وقد انتشر على"السوشيال ميديا" انباء تفيد تراجع الوزارة عن التعاقد مع المتطوعين للعمل بالمدارس بالحصة وإلزامهم بـ التطوع المجاني.

فحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، هذا الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي

قال : ان الوزاره لم تتراجع عن أي شيء أعلنته بشأن التطوع في المدارس ، واوضح أن هناك اختيارين امام المتطوعين الآن وهما

التعاقد بالحصة و يكون بحد أقصى 24 حصة في الأسبوع وقد تم إبلاغ المديريات بآليات تنفيذ ذلك لسد العجز مع مراعاة :

أن يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية

ولا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة بالمتطوع عن 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد

وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء المتطوعين.

والعمل للمتطوع يكون بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة الـ 20 جنيها للحصة الواحدة.

يتم الصرف خصما على بند 4/3 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه "تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية

وليس من حق المتطوع المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة

وتكون الأولية في قبول المتطوعين من الفئات التي خرجت على المعاش حديثا، والذين سبق لهم العمل ضمن مسابقة الـ36 ألف معلم

ويكون الحد الأقصى لراتب المعلم المتطوع 1600 جنيه شهريا

ويتم تقديم أوراق هؤلاء لطلب العمل في المدارس عبر الموجهين عن كل مادة في الإدارة التعليمية

كما لابد ان يحصل المتطوع على موافقة مدير الادارة التعليمية بعد الاطلاع على سابقة الأعمال والخبرات.

ولابد للمتطوع ان يكون لديه شهادة خبرة وتزكية من المدرسة التي سبق وعمل فيها بحسن السير والسلوك والالتزام

ولابد من توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من اجلها

و يؤخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد لدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة

و يتم الاستعانة بالعاملين بنظام الحصة من العام الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة

وتكون الأولوية في العمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية

ويتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير عام الإدارة التعليمية ورفعه إلى مدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بنظام الحصة من عدمه طبقًا لحصر العجز بكل مادة على مستوى المديرية

كما يتم العمل بالحصة وفق التخصصات المطلوبة فى كل مادة وحسب الأعداد التى تحتاجها المدارس فى الإدارة التعليمية



