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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب تأجيل مواجهات الأهلي مع المصري والزمالك مع بيراميدز فى الجولة الاولي من بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك نظرا لمشاركة نادي الزمالك في ضربة البداية ببطولة كأس الكونفدرالية .

فيما يرتبط النادي الأهلي بالسفر الي السعودية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي 17 من الشهر الجاري على أن يعود للقاهرة يوم 18.

فيما يواجه نادي الزمالك فريق أرتا سولار بطل جيبوتي 16 سبتمبر خارج الديار في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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انطلاق بطولة الدوري 18 سبتمبر

 

وأقيمت مراسم سحب قرعة الدوري المصري موسم 2023-2024، والذي يحمل اسم دوري النيل بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل الاستعداد لانطلاق البطولة 18 سبتمبر الجاري.

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رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

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