الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

يشهد نادي الزمالك خلال تلك الفترة حالة من التوتر بسبب فتح باب الترشح الانتخابي الذي يشهده النادي تلك الفترة.

الزمالك

الزمالك يعتذر عن البطولة الإفريقية

أكد حمادة عبدالباري المدير الإداري لفريق اليد بنادي الزمالك اعتذار الفريق عن المشاركة في البطولة الأفريقية لليد التي ستقام في الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 7 أكتوبر المقبل في الكونغو برازافيل.

وقال عبد الباري في تصريحات إعلامية، إن الفريق قرر عدم خوض البطولة لأن الفريق الفائز بها سيشارك في بطولة السوبر الأفريقي التي تأهل لها الزمالك بالفعل بعد تتويجه بلقب كأس الكؤوس الأفريقية التي أقيمت شهر مايو الماضي.

مجموعة الزمالك

يذكر أن القرعة أوقعت الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من : "ريد ستار الإيفواري – نزيكو الكاميروني – بترو سبورت الكونغولي – أدجيدجيا البنيني".

انتهاء أزمة القيد بالزمالك

كان قد أكد عبد الباري انتهاء أزمة القيد التي عانى منها الفريق منذ انطلاق الموسم الجديد بسبب المديونية.

تابع عبد الباري أن الأزمة انتهت بعد سداد المديونية ومن المقرر أن يتسلم الفريق الكارنيهات الخاصة بالفريق غدًا الثلاثاء.

انتخابات نادي الزمالك

أعرب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الجارحي، عن أمنياته بأن تخرج انتخابات نادي الزمالك مجلس يعي معنى الرياضة والتنافس الشريف.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تقدم باستقالته بالكامل خلال الفترة الماضية، ويدار النادي من خلال لجنة ثلاثية برئاسة عماد البناني.

وقال الجارحي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتمنى لنادي الزمالك الخروج من النفق المُظلم بانتخابات تفرز مجلس إدارة يعي معنى الرياضة والتنافس الشريف لتكون بداية جديدة، ونهاية حقيقية لفترة لم تكن لها أي علاقة بالرياضة على الإطلاق".

وأكمل: "الأخ والصديق الغالي هاني العتال اسم محترم محب لناديه ويستحق التواجد في مجلس إدارة الزمالك".

ويعاني الزمالك من العديد من المشاكل المادية بسبب الحجز على أموال النادي، وإيقاف القيد بسبب قضايا من اللاعبين السابقين.

الزمالك

موعد انتخابات الزمالك

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء ووزارة الرياضة.

وأغلق أمس الأحد 11 سبتمبر، باب التقدم لـ انتخابات الزمالك، الذي كان قد فتح يوم الإثنين 4 سبتمبر.