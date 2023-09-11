ضربت أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني..زوجه تطلب التبرع بعين لزوجها

استضافت الإعلامية نهال طايل، أحمد وزوجته همت التي ضربت أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني وتبرعت له بعينها.

وقالت همت، خلال حوارها ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد،:" عندنا 4 أولاد وتبرعت لزوجي دون تردد وقولتله أنا جنبك وعمري ما هتخلي عنك".

ومن جانبه قال أحمد،:" ربنا أكرمني بزوجتي وهي نعم الزوجة الصالحة زي ما قال النبي صلي الله وسلم، موضحا:" قابلت صعوبات كثيرة وبداية فقداني بصري كانت من عشر سنوات عندما كان عمري ثلاثون عاما".

وأضاف:" زوجتي وقفتي معايا وأهلي ومحدش تخلي عني، ونعمة البصر من أعظم النعم، ومن أفضل ما مر عليا هو الصبر الذي ألهمني الله أياه".

