من هو الملتزم بسداد الضريبة بالشهر العقاري..المشتري أم البائع؟..وزير العدل يحسم القضية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن السيارات المتنقلة ساهمت في تقليل التكدس بمقرات الشهر العقاري.

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي قدم دعم كبير من أجل حل أزمة المحاكم والشهر العقاري".

وأشار: "القطاع الخاص في أوروبا يقوم على الشهر العقاري"، موضحا: "الملكيات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري".

وأوضح: "لا يمكن إطلاق خدمة الشهر العقاري للقطاع الخاص لأن غالبية الملكيات غير مسجلة"، مضيفا: "تسجيل العقارات للمواطنين تجاوزت نسبتها الـ5% لتصل حاليا إلى 10%".

وتابع: "الملزم بسداد الضريبة البائع والمستفيد من التسجيل المشتري فكان الفصل ضروريا ومحفز للمواطن"، موضحا: "قمنا بفتح مكاتب الشهر العقاري في أماكن غير تقليدية مثل المراكز التجارية والأندية".

واسترسل: "أرسلنا سيارات متنقلة للشهر العقاري في المصايف.. والشهر العقاري أصبح متطور بنسبة كبيرة"، متابعا: "تسلسل الملكية المسجلة كانت مشكلة كبيرة لانها مشتراه بعقد عرفي فتم إلغاؤه والتسجيل يكون بوضع اليد بشرط السكن لمدة خمس سنوات".



وأضاف: طلم نتلق أي اعتراض أو شكوى على أي حالة تسجيل ملكية بقرار التسجيل بعقد عرفي".