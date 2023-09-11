وزير العدل: الدولة لا تتبع أي شخص.. وأعداء الوطن يشككون في إنجازاتها.. فيديو

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن هناك من يشكك في الدولة وإنجازاتها لإبعاد الشعب عن قيادته، لإثارة الفوضى مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية إنجاز مهم للدولة المصرية.

وأكد المستشار عمر مروان : « الدولة لا تتبع أي شخص وأسمى بكتير أنها تعمل لأحد».

وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» مساء اليوم الإثنين، أن شباب القضاة سعداء بالإنجاز الكبير داخل العاصمة الإدارية، وهم فخورين بما أنجز فيها



وتابع عمر مروان: مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية بذل فيه مجهود كبير، وتم إجراء معايشة على مدار 3 شهور، كما أن المبنى يعمل فيه 300 مستشار و1600 موظف بالعمل الإداري، موضحًا أن هناك 375 موظف بالوزارة حصلوا على وحدات سكنية.

وأوضح المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك موظفين يتواصلون مع المواطنين بمبنى وزارة العدل القديم.

