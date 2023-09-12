أشرف زكي: أشكر المتحدة على اهتمامها بتطوير صناعة الفن المصري| فيديو

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لاستكمال اجتماعاتها مع اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية، بغرض النهوض بالمهنة، والمحافظة على الريادة المصرية، وحل مشاكل العاملين في قطاعات مختلفة.

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنه تم وضع جميع المشاكل التي تعاني منها الصناعة الفنية في مصر على مائدة الاجتماعات، موضحا: "إحنا النهاردة بنعمل دستور جديد لمهنتنا، لأن مهنتنا مهنة مهمة".

وأكمل أشرف زكي: "ننظر إلى أهمية الحفاظ على الريادة المصرية في مجال الفن والدراما"، مضيفا: "هناك حالة حنين إلى جلسات البروفات؛ لقراءة السيناريو الدرامي قبل البدء في التمثيل".

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