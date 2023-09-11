أشرف زكي: آن الأوان إننا نعمل دستور جديد لمهنتنا بما يليق بالفن المصري

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اجتماع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" أوجه الشكر للشركة المتحدة على رعاية اجتماعات اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية".

وأضاف أشرف زكي :" نستهدف خدمة الفن المصري والمبدع المصري"، مضيفا:" مصر بها 60 سنة دراما ".

وتابع أشرف زكي :" آن الأوان إننا نعمل دستور جديد لمهنة التمثيل بما يليق بالفن المصري ".

وأكمل اشرف زكي :" ننظر إلى أهمية الحفاظ على الريادة المصرية في مجال الفن والدراما"، مضيفا:" هناك حالة حنين إلى جلسات البروفات لقراءة السيناريو الدرامي قبل البدء في التمثيل".