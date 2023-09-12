محدش شايف البحر.. ماذا فعلت العاصفة دانيال بمحافظة الإسكندرية |فيديو

سادت حالة من انعدام الرؤية في شوارع محافظة الإسكندرية تزامناً مع هبوب العاصفة دانيال التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشهدت شواطئ الإسكندرية ضعف إقبال من قبل المصطافين نظرا لانعدام رؤيتهم للبحر وهبوب الأتربة.

مستجدات العاصفة دانيال.

وتتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار خلال الـ48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا، حيث أنه متوقع اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين أن تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

ووجه محافظ الإسكندرية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشان العاصفة دانيال، وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري.

وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وطالبت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بتوخي الحذر وإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، بسبب العاصفة دانيال التي تضرب الإسكندرية حاليًا.

وذكرت المحافظة في بيان أمس الإثنين أن أبرز التعليمات تتمثل في:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.