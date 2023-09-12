عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محدش شايف البحر.. ماذا فعلت العاصفة دانيال بمحافظة الإسكندرية |فيديو

صورة من شواطئ الإسكندرية
صورة من شواطئ الإسكندرية

 

سادت حالة من انعدام الرؤية في شوارع محافظة الإسكندرية تزامناً مع هبوب العاصفة دانيال التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشهدت شواطئ الإسكندرية ضعف إقبال من قبل المصطافين نظرا لانعدام رؤيتهم للبحر وهبوب الأتربة.
مستجدات العاصفة دانيال.

وتتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار خلال الـ48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا، حيث أنه متوقع اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين أن تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

ووجه محافظ الإسكندرية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية  في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشان العاصفة دانيال، وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري.

وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وطالبت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بتوخي الحذر وإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، بسبب العاصفة دانيال التي تضرب الإسكندرية حاليًا.

وذكرت المحافظة في بيان أمس الإثنين أن أبرز التعليمات تتمثل في:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

الاسكندرية إعصار دانيال السيولة المرورية العاصفة دانيال الموارد المائية والري حالة الاستعداد القصوى حالات طارئة حالة الاستعداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استمرار حالة الطوارئ لحين انتهاء العاصفة دانيال

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

يحتضن سيدة على ذراعها صغير ويقبلها.. فيديو يفضح عنتيل مدينة نصر

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

ترشيحاتنا

نائب رئيس المصري: مواجهة الأهلي ليست سهلة.. ونسعى للتواجد في المربع الذهبي

حريق مفاجئ في سفينة الركاب كليوباترا المتحفظ عليها بالسويس منذ 16 سنة| صور وفيديو

ولي العهد السعودي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

جرائم حرب .. القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 108 مرات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط النتيجة الرسمي

سعر مرسيدس E300 موديل 2023 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ