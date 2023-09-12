63 جنيها للبيضاء .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 12-9-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الثلاثاء، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 63 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 60 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 90 و 91 جنيهات للكيلو.





أسعار البيض اليوم



سجّل سعر البيض الأبيض ما بين 119 و 123 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 121 و 125 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 128 و 130 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 20 و 23 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 8.75 و 9.75 جنيه.



