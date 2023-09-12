مجلس الوزاري الإسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة سيناريو الطوارئ وتقديرات الحرب الشاملة

أفادت وسائل اعلام عبرية صباح يوم الثلاثاء، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" سيجتمع اليوم لمناقشة عدة ملفات.

وقالت صحيفة "معاريف العبرية"، عند الساعة العاشرة، سيجتمع الكابينت لمناقشة عدة ملفات، منها ما يعرف بـ "سيناريو الإسناد والطوارئ".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع سيناقش التقديرات الإسرائيلية للحرب الشاملة.

وأوضح موقع والا العبري، أن "اجتماع الكابينيت اليوم يأتي لمناقشة التهديدات، وتقييمات المنظومة الأمنية".

وأضاف أن اجتماع الكابينيت يأتي في وقت بدأت حركة حماس عند الساعة السابعة صباحا مناورة عسكرية شاملة في قطاع غزة .