أطعمة تقوي المناعة للحماية من " العاصفة دانيال "

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تعد أولى منخفضات فصل الخريف ٢٠٢٣، حيث تتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من أمس الاثنين على غرب البلاد وتستمر حتى الأربعاء لتصل إلى مناطق من شمال البلاد.

أطعمة تقوي المناعة للحماية من العاصفة

لتقوية جهاز المناعة وزيادة قدرتك على مقاومة العواصف والأمراض، يُنصح بتضمين بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة في نظامك الغذائي.

كشف موقع هيلثي عن قائمة ببعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة :

الفواكه الغنية بفيتامين C: مثل البرتقال والليمون والفراولة والكيوي والتوت، فيتامين C يعزز مناعتك ويساعد في مكافحة الالتهابات.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والكولارد جرينز. تحتوي هذه الخضروات على فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة.

الثوم والبصل: تحتوي هذه الأطعمة الحسية على مركبات كبريتية تعزز المناعة وتحارب الالتهابات.

الزنجبيل: له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويمكن استخدامه في الشاي أو إضافته إلى الأطعمة.

العسل: له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الحلق الألم والسعال.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور القرع وبذور الكتان. تحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية التي تدعم الجهاز المناعي.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين والتونة. تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تعزز المناعة وتقلل من التهابات الجسم.

الزبادي واللبن المخمر: يحتوي على بروبيوتيك ومنتجات مخمرة أخرى التي تعزز صحة الأمعاء وتدعم المناعة.

الفاصوليا والعدس: تحتوي على الألياف والبروتين والمغذيات التي تعزز جهاز المناعة.

التوابل والأعشاب: مثل الكركم والزعتر والقرفة والكمون. لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

يجب أن يكون نظامك الغذائي متوازنًا ومتنوعًا، ولا تعتمد فقط على نوع واحد من الطعام، استشر طبيبك أو أخصائي التغذية لتحديد النظام الغذائي الأنسب لك وتوصيات محدلاحظ أنه بالرغم من أن تناول الأطعمة المذكورة قد يساعد في تعزيز جهاز المناعة، إلا أنه لا يوجد ضمان بأنها ستحميك بشكل كامل من العواصف أو الأمراض، من الأهمية بمكان اتباع إرشادات السلامة والوقاية العامة المحلية، مثل ارتداء الكمامات الواقية، وغسل اليدين بانتظام، والابتعاد عن التجمعات الكبيرة، واتباع إرشادات الصحة المحلية.