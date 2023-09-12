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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

حالة الطقس
حالة الطقس

العاصفة دانيال.. وصلت العاصفة دانيال إلي مصر منذ الساعات الأولي من يوم أمس، ومازال تأثيرها يقع علي البلاد اليوم الثلاثاء حيث حذرت الأرصاد من العاصفة دانيال، التي ضربت اليونان وليبيا خلال الساعات الأخيرة.

وأثارت العاصفة دانيال الذعر بين المواطنين، حيث أشار البعض إلي وجود رائحة كريهة وغريبة في الجو، منذ مساء أمس، وتساءل المواطنون عن سبب هذه الرائحة الكريهة وما علاقتها بالعاصفة دانيال.

 

 

رائحة غريبة في الجو

ونشر عدد من رواد السوشيال ميديا منشورات عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليتساءلوا عن صحة وجود الرائحة الكريهة في الجو في مناطق محددة فقط أم كافة المناطق.

وتفاجأ رواد السوشيال ميديا، بإدراك عدد كبير منهم بوجود الرائحة الكريهة في الجو، وأكدوا علي احساسهم بتلك الرائحة في عدد كبير من المحافظات، مما جعلهم يتساءلون عن ارتباط هذه الرائحة بالعاصفة دانيال.

تعليقات رواد السوشيال ميديا 

أتربة وغاز ورائحة صرف صحي

ووصف بعض رواد السوشيال ميديا الرائحة الكريهة المنتشرة في الجو، أنها مزيج بين رائحة الأتربة بسبب العاصفة، مع وجود رائحة غاز ممتزجة مع رائحة كريهة من الصرف الصحي.

تعليقات رواد السوشيال ميديا 

حقيقة ارتباط الرائحة الكريهة وعاصفة دانيال

ونفت هيئة الأرصاد الجوية، علاقة الرائحة الكريهة التي انتشرت وتضرر منها رواد السوشيال ميديا منذ صباح اليوم، في أماكن مختلفة من البلاد، وارتباطها بالعاصفة دانيال.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تتسبب في تقلبات مناخية مع وجود رياح محملة بالأتربة وسقوط الأمطار، ولا يوجد علاقة بين العاصفة دانيال والرائحة المنتشرة.

موعد انتهاء العاصفة دانيال

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتفاصيل تأثر مصر ببقايا العاصفة دانيال، بعد تدميرها ليبيا، وقالت إن هيئة الأرصاد توقعت أن تتأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال، بداية من الأمس وحتى الغد الأربعاء، مؤكدة أن الأجواء ستعود لطبيعتها بداية من يوم الخميس القادم.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية ستنتهي اليوم، متابعة: العاصفة دانيال أثرت على اليونان وغرب تركيا لمدة 3 أيام، ومن ثم تحركت إلى ليبيا.
 
 

العواصف قادمة.. والأرصاد تحذر 
 

 وتابعت منار غانم: "من الوارد أن نتعرض لعواصف جديدة، خلال الفترة القادمة، ومن الممكن أن نشهد عاصفة دانيال مرة أخرى".
 
ونوهت بأن كمية الأمطار في مدينة البيضاء بليبيا وصلت إلى 414 ملي في يوم واحد، وذلك معدل كبير للغاية، ولذلك حدث تدمير كبير للمدينة.

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