بطلت لما وصلت للي عايزاه.. رانيا علواني تكشف سبب اعتزالها السباحة

قالت الدكتورة رانيا علواني، السباحة و طبيبة النساء والتوليد، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنها قامت بإنجاز العديد من الأشياء بنفس الوقت، موضحة أن هذه الخطوات لم تكن مدروسة لكنها كانت مأخوذة من معطيات تريد الاستفادة منها.

وأوضحت "علواني"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن الدراسة و الرياضة لم يعيقا بعضهما، معقبة: "بطلت سباحة لما وصلت للي أنا عايزاه"، حيث أنها حققت العديد من الإنجازات و ذهبت إلى 3 أولمبياد باسم مصر، و ربحت كل بطولات أفريقيا وكأس العالم.

قرار اعتزالي لم يكن خطأ

وأضافت "علواني"، أن حلمها طوال حياتها كان الوصول إلى نهائي الأولمبياد فقط وحققت هذا الحلم، مؤكدة: "حسيت أني عملت اللي أنا عايزاه، يمكن يكون قرار اعتزالي خطأ لكن الإكمال عندنا يعني 4 سنوات كمان و معيشة بالغربة و أنا بحب صحابي و عيلتي لكن بأمريكا زيك زي أي سباحة أخرى".

