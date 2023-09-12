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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعم لذيذ وشهي.. طريقة عمل شيش طاووق

طريقة عمل شيش طاووق
طريقة عمل شيش طاووق

يعتبر الشيش طاووق من الأكلات التركية الرائعة التي انتشرت بشكل كبير في دول العالم و الوطن العربي ،وهي عبارة قطع من الدجاج والخضار مشوية في عيدان الطعام الخشبية، وتتميز بطعم لذيذ وشهي واليك طريقة عمل الشيش طاووق الفراخ للشيف إيهاب رجب .

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المقادير عمل شيش طاووق

 نصف كيلو صدور فراخ مقطعة مكعبات
بصل مقطع مكعبات
مشروم طازة
كوسة مقطعة
فلفل أخضر أو ألوان مقطع مكعبات
معلقتين كبار عصير ليمون أو خل
معلقتين كبار كاتشب
معلقة كبيرة زيت عباد الشمس
ملح و فلفل
بهارات مشكلة
معلقة بدرة بصل
ممكن اضافة الكاري و معلقة مسطردة
ممكن اضافة الروز ماري و الزعتر


طريقة عمل شيش طاووق

تخلط كل المقادير ثم تنقع ساعة ثم تغرس كل قطعة من الفراخ مع قطعة من الخضروات بالتبادل ثم تشوى على الجريل الساخنةأو في طاسة من كل ناحية.
تدخل الفرن على 200 درجة او اعلى درجة حرارة مدة 10 دقائق لاستكمال النضج.
تسخن فحمة جيدا، ثم توضع مع الشيش طاووق وتطفئ بالزيت، ويغطى البايركس بالفويل حتى يتشرب طعم الفحم.
يقدم مع الارز لغير راغبي الدايت.


ملحوظة 


هذة الوصفة تصلح للدايت جدا.
يفضل صدور الدجاج عن اوراك الدجاج لانها اقل دسم.
يمكن اضافة الزبادي للتتبيلة، ولكن أحترسي من أحتراقه عند تعرض الشيش للنار.

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