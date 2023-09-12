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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ربع درنة اختفى.. لماذا كانت خسائر عاصفة دانيال مرعبة في ليبيا

ليبيا
ليبيا

ذكر وزير الطيران المدني، في الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان وعضو لجنة الطوارئ، هشام شكيوات، إن ربع مدينة درنة قد اختفى، بعد إعصار دانيال، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال شكيوات، إنه لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة، مضيفا "تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول.. الأمر كارثي للغاية".

وأضاف شكيوات: "عدد القتلى كبير وكبير جدا، والجثث في كل مكان. لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة قد اختفى.. العديد من المباني انهارت".

ووصل عدد الضحايا لنحو 2800 شخص جراء، حيث اعتبر المجلس الرئاسي في ليبيا أن درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة.

بينما ذكر المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن الكارثة أتت بعد انهيار السدود فوق درنة، لتجرف أحياء بأكملها وبسكانها إلى البحر، مشيرا إلى أن عدد المفقودين ربما ما بين خمسة وستة آلاف.


وذكر خبراء، لسكاي نيوز، إن سبب القوة التدميرية للإعصار دانيال،تأتي بسبب تغير المناخ، كما أن الإعصار انتقل من جنوب أوروبا، وسبب قوته هو وجود كتل هوائية ما أدى إلى إعصار  قوي.

كما أن سرعة الرياح في العواصف تزيد قوتها التدميرية.

بلغت سرعة الرياح على السواحل الليبية إلى 75 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى ارتفاع الأمواج.

وحذر الخبراء، من أن العاصفة ربما تتكرر لاحقا ربما بشكل أقوى.

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