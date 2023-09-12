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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول هذا الطعام يحميك من العاصفة دانيال

طريقة عمل شوربة الخضار
طريقة عمل شوربة الخضار الصحية

مع التقلبات الجوية والعواصف الترابية ،تعد شوربة الخضار من الوصفات الصحية التي ينصح بها لعلاج التهابات الانفلونزا و نزلات البرد،وهي من الأطباق التي يفضلها تناولها الكبار والصغار لمذاقها الشهي واللذيذ واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان،وتحارب الأمراض البرد والعواصف الترابية لذا إليك طريقة عمل شوربة الخضار الصحية.

 

طريقة عمل شوربة الخضار الصحية:


المكونات:

بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة
2 حبة كوسة مقطعة مكعبات صغيرة
كوب بسلة بالجزر مقطعة
كوب فاصوليا خضراء مقطعة
3 أكواب من شوربة اللحم أو الفراخ 
توابل "ملح وفلفل اسود حبهان وورق لاوري"
بصلة صغيرة مقطعة مكعبات
كوب شعرية
معلقة زبدة

طريقة عمل شوربة الخضار:

في وعاء عميق قومي بوضع الخضار بالكامل، وضعي كمية الشوربة حتى تغمر الخضار.

واتركيه لكي يغلي تماماً ويكون نصف تسوية، وفي طاسة خارجية قومي بتحمير الشعرية مع معلقة من الزبدة حتى تصل للون الذهبي الشهي واللذيذ.

قومي بوضع الشعرية على حلة الخضار وقومي بتشغيل شعلة النار عليها على درجة حرارة متوسطة.

ضعي التوابل من الملح والفلفل والحبهان واللاوري، ويمكنك وضع مكعب مرقة دجاج لاكسابها طعماً غنيا، واتركيها تأخذ غلوتين حتى تنضج الشعرية تماماً.

شوربة الخضار التهابات الانفلونزا نزلات البرد الخضار العواصف الترابية

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