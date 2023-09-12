أخبار التعليم| قرارات نهائية عاجلة من حجازي بشأن العام الدراسي الجديد.. عاشور يشهد حفل تعيين محمود محيي الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة القاهرة تعزي الشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة المدمرة

ببالغ الحزن والأسى، تقدمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق، في ضحايا العاصفة المدمرة التي ضربت عدة مناطق شرق ليبيا.

التعليم تمنع المدارس من جمع التبرعات من اولياء الأمور وتعاقب المخالفين

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا بمنع المدارس من تحصيل أي مبالغ مالية إضافية على المصروفات القانونية، تحت أي مسميات “ تبرعات أو غيرها” من الطلاب أو أولياء الأمور.

ننشر المواد المقررة على الطلاب من رياض الأطفال لـ6 ابتدائي بالعام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشف الكتب المقررة للدراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 في الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسي.

رئيس جامعة حلوان: تعزيز الأنشطة الطلابية جزء أساسي من تجربة الدارسين

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، ووصف الاتحادات الطلابية بأنها مصنع القادة المستقبليين وصوت الطلاب.

عاشور يشهد حفل تعيين محمود محيي الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تعيين الدكتور محمود محيي الدين، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، والسيد عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء السابق، والدكتور طارق خليل الرئيس المؤسس للجامعة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، ولفيف من كبار الشخصيات العامة.

فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية بعربة الزهور

عربة الزهور تصميم ابتكاري إبداعي من انتاج وعمل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ظهر كلوحة فنية تزين مدخل الصالة المغطاة التي احتضنت حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان، وجاءت عربة الزهور ضمن أعمال لجنة النشاط الفنى خلال فعاليات الأسبوع الذي يعقد بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

قرارات نهائية عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا للاعلان عن أهم قرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخاصة بالاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .. وتمثلت في :

فعاليات أسبوع شباب الجامعات بحلوان.. قافلة طبية لمنطقة زهور 15 مايو

نظم النشاط الاجتماعي فعاليات القافله الطبيه التوعوية لمنطقه زهور 15 مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانًا متضمنة ست تخصصات وهي العظام والأنف والأذن والرمد والأطفال والباطنة والنساء، يأتي ذلك خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر المنعقد بجامعة حلوان بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

خبير: تخصصات الجامعات التكنولوجية تفتح أبوابًا واسعة لتوسيع المهارات العلمية والعملية للطلاب

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في الطلب على التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية، وهذا يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه التخصصات في سوق العمل الحديث والاقتصاد الرقمي، موضحة أن اختيار تخصص علمي وفقًا لميول الطالب وتطلعاته يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار الطالب المستقبلي وفرص العمل المتاحة له.

الدكتور نادر نور الدين لـ "صدى البلد"| فيضان النيل خلال أيام ..دورة النهر طبيعية… والدولة اتخذت إجراءات تساعد في ترشيد المياه

قدس المصريون القدماء نهر النيل ولقبوه باسم «الإله حابى » أى مانح الخصب والنماء فهو مصدر حياتهم ووجودهم، لذلك نجد المؤرخ الإغريقى الشهير «هيردوت » الملقب بأبو التاريخ يلخص أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين فى مقولته الشهيرة «مصر هبة النيل » أى أن النيل هو من وهب مصر الحياة وبدونه لما قامت تلك الحضارة العظيمة.