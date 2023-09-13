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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

غاز وصرف صحي .. ذعر بين المواطنين بسبب رائحة كريهة في الجو /فيديوجراف

رائحة كريهة في الجو
رائحة كريهة في الجو

العاصفة دانيال .. وصلت العاصفة دانيال إلي مصر مؤخرا ، ومازال تأثيرها يقع علي البلاد اليوم حيث حذرت الأرصاد من العاصفة دانيال، التي ضربت اليونان و ليبيا خلال الساعات الأخيرة.

غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

وأثارت العاصفة دانيال الذعر بين المواطنين، حيث أشار البعض إلي وجود رائحة كريهة وغريبة في الجو، منذ مساء أمس، وتساءل المواطنون عن سبب هذه الرائحة الكريهة وما علاقتها بالعاصفة دانيال.


رائحة غريبة في الجو


ونشر عدد من رواد السوشيال ميديا منشورات عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليتساءلوا عن صحة وجود الرائحة الكريهة في الجو.

ولمتابعة المزيد حول سبب وجود رائحة كريهة في الجو .. تابع الفيديو جراف التالي:

العاصفة دانيال مصر الأرصاد ضربت اليونان ليبيا

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