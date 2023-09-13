غاز وصرف صحي .. ذعر بين المواطنين بسبب رائحة كريهة في الجو /فيديوجراف

العاصفة دانيال .. وصلت العاصفة دانيال إلي مصر مؤخرا ، ومازال تأثيرها يقع علي البلاد اليوم حيث حذرت الأرصاد من العاصفة دانيال، التي ضربت اليونان و ليبيا خلال الساعات الأخيرة.

وأثارت العاصفة دانيال الذعر بين المواطنين، حيث أشار البعض إلي وجود رائحة كريهة وغريبة في الجو، منذ مساء أمس، وتساءل المواطنون عن سبب هذه الرائحة الكريهة وما علاقتها بالعاصفة دانيال.



رائحة غريبة في الجو



ونشر عدد من رواد السوشيال ميديا منشورات عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليتساءلوا عن صحة وجود الرائحة الكريهة في الجو.

ولمتابعة المزيد حول سبب وجود رائحة كريهة في الجو .. تابع الفيديو جراف التالي: