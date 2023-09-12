الأمم المتحدة: نشعر بقلق بالغ من توريد الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن توريد الذخائر العنقودية إلي أوكرانيا.

وقال ناكاميتسو، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن “التقارير المتعلقة بنقل واستخدام الذخائر العنقودية أثناء الحرب مثيرة للقلق للغاية.. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة مراراً وتكراراً إلى الوقف الفوري لاستخدام الذخائر العنقودية. ويجب أن تصبح هذه الأسلحة تاريخاً".

وأمس، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بأن إدارة بايدن تقترب من الموافقة على إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى مزودة بقنابل عنقودية.

وذكرت “رويترز”، أن "إدارة بايدن تقترب من الموافقة على تسليم صواريخ بعيدة المدى مزودة بالقنابل العنقودية إلى أوكرانيا”، مشيرة إلى أن “أمريكا تدرس تزويد كييف بصواريخ “أتاكمز” التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر مزودة بقنابل عنقودية”.

ووفقا لمسيولين لم يذكر أسماءهم، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التسليم بعد