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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحبوب الأوكرانية.. بولندا توجه الإنذار النهائي للمفوضية الأوروبية

أوكرانيا وبولندا
أوكرانيا وبولندا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيكي، اليوم الثلاثاء، إنه أرسل إنذارًا نهائيًا إلى المفوضية الأوروبية لتمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية إلى البلاد.

وأضاف “مورافيكي”، "لقد أرسلت إنذارًا نهائيًا إلى المفوضية الأوروبية، مطلبًا لا لبس فيه: إما تمديد الحظر على استيراد أربعة أنواع من الحبوب الأوكرانية في 15 سبتمبر، أو سنقوم بأنفسنا بتمديد هذا الحظر، لأننا لا نستطيع الاتفاق على الإضرار بالسوق البولندية”.

وفي وقت سابق، قال مورافيكي، إن بولندا ستحظر من جانب واحد استيراد الحبوب من أوكرانيا إذا لم تمددها المفوضية الأوروبية.

وقال مورافيكي، بعد اجتماع لوزراء الزراعة في الدول المجاورة لأوكرانيا، “في أقل من شهرين، في 15 سبتمبر، من الضروري فتح الحدود أمام الحبوب من أوكرانيا مرة أخرى وفقا لقرار المفوضية الأوروبية”.

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وأضاف: “إما أن توافق المفوضية الأوروبية على وضع لائحة عامة من شأنها تمديد هذا الحظر، أو سنفعل ذلك بأنفسنا. سنكون حازمين وسنكون حاسمين وسندافع بالتأكيد عن مزارع بولندي”.

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