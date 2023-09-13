حكم الاختصار في ذكر الله للإكثار من العدد

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونة: "حكم الاختصار في ذكر الله للاكثار من العدد".

ليرد قائلا:" إن الإختصار في ذكر الله جائز، كقول: " استغفر الله" بدلًا من: " استغفر الله العظيم و أتوب إليه".

وأوضح: أن " استغفر الله" وحدها جملة مفيدة ؛يجوز التعبد بها في الذكر، مع ضرورة عدم الإسراع المبالغ فيه؛ ليتحقق الخشوع والتدبر أثناء الذكر.

فوائد ذكر الله

1- رضاء المولى -عز وجل-.

2-محبة الله - تعالى- للعبد.

3- مغفرة الذنوب والسيئات.

4- كسب الأجر والثواب الجزيل.

4- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر.

5- حياة للقلب وطمأنينة.

6- انشراح الصدر.

7- نور في الوجه.

8- قوة في الجسم.

9- البراءة من النفاق.

10- الحفظ من كل سوء.

11- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة.

12- جلب النعم ودفع النقم.

13- زوال الهم والغم.

14- جلب الرزق.

15- نزول الرحمة والسكينة.