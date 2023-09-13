حكم الاختصار في ذكر الله للإكثار من العدد

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونة: "حكم الاختصار في ذكر الله للاكثار من العدد".
ليرد قائلا:" إن الإختصار في ذكر الله جائز، كقول: " استغفر الله" بدلًا من: " استغفر الله العظيم و أتوب إليه".
وأوضح: أن " استغفر الله" وحدها جملة مفيدة ؛يجوز التعبد بها في الذكر، مع ضرورة عدم الإسراع المبالغ فيه؛ ليتحقق الخشوع والتدبر أثناء الذكر.
فوائد ذكر الله
1- رضاء المولى -عز وجل-.
2-محبة الله - تعالى- للعبد.
3- مغفرة الذنوب والسيئات.
4- كسب الأجر والثواب الجزيل.
4- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر.
5- حياة للقلب وطمأنينة.
6- انشراح الصدر.
7- نور في الوجه.
8- قوة في الجسم.
9- البراءة من النفاق.
10- الحفظ من كل سوء.
11- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة.
12- جلب النعم ودفع النقم.
13- زوال الهم والغم.
14- جلب الرزق.
15- نزول الرحمة والسكينة.