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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تستعد لإرسال أكبر حزمة مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا

مساعدات عسكرية
مساعدات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، أنها سترسل لأوكرانيا 833 مليون دولار حتى نهاية عام 2025 لشراء أسلحة ومعدات عسكرية، وستصبح هذه أكبر حزمة مساعدات تقدمها.

وقالت الدفاع الدنماركية في بيان، إن “حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا البالغة 833 مليون دولار ستزود الدفاع العسكري للبلاد بالدبابات ومركبات المشاة القتالية وذخيرة الدبابات والمدافع المضادة للطائرات".

يشار إلى أن هذه هي حزمة المساعدات الثانية عشرة والأكبر التي ترسلها الدنمارك إلى أوكرانيا. سيتم تحويل معظم هذه الأموال هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، أندرو بوستامانتي، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن يكون أمامه خيار سوى اتخاذ خطوة نحو المفاوضات مع روسيا.

وأوضح بوستامانتي، أن “زيلينسكي أدرك، أنه لا يستطيع الاستمرار في الحديث عن انتصار أوكرانيا”.

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وقال: “أدرك زيلينسكي أخيرًا أن صبر الغرب بدأ ينفد من التقدم الذي تحرزه أوكرانيا. ويُنظر إلي أوكرانيا باعتبارها دولة غير جديرة بالثقة، ويتعين عليها أن تفكر جدياً في الكيفية التي ستتفاوض بها على نوع ما من اتفاق السلام المعقول مع الروس، أو على الأقل وقف إطلاق النار”.

أوكرانيا الدفاع الدنماركية

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