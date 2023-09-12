تضم 10 علماء.. تفاصيل القوافل الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء الجمعة المقبلة

تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي(البحيرة – كفر الشيخ )، يوم الجمعة القادمة : (1 ربيع الأول 1445هـ)، الموافق(15/ 9/ 2023م).

وتضم القافلتين، (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي – صلى الله عليه وسلم – مع أهله"، وذلك على النحو التالي:

قافلة شمال سيناء

و في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق القافلة الدعوية المشتركة (الثالثة) بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء) الجمعة القادمة ، يومي الخميس والجمعة : (29 صفر – ا ربيع الأول 1445هـ)، الموافق (14 – 16 /9 /2023م)، وتضم (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أهله "، وذلك على النحو التالي