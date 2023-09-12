الأمم المتحدة: إعصار دانيال دمر آلاف المنازل في ليبيا

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن إعصار ليبيا دمّر بشكل كامل آلاف المنازل.

فيما، كشفت وزارة الداخلية الليبية منذ وقت قليل، عن أن حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في درنة ارتفعت إلى 5300 فضلا عن آلاف المفقودين.

وتعيش ليبيا لحظات صعبة بعد إعصار دانيال المدمر الذي خلف خرابا كبيرا في مناطق عديدة خاصة شرق البلاد، إضافة إلى وفاة المئات بينهم مصريون.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي في بيان، أمس الاثنين درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها. وقال في البيان "شعورا منا بالمسؤولية ونظرا للتداعيات الجسيمة للكارثة، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".

وأعلن المجلس الرئاسى الليبى فى بيان صحفى له، أمس الاثنين، درنة وشحات والبيضاء مدن منكوبة نتيجة الفيضانات الكارثية التى تعرضت لها، مشيرا إلى الخسائر الهائلة فى الأرواح والممتلكات، وتضرر للبنية التحتية والمرافق العامة بشكل كبير، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم للمناطق المنكوبة فى جهود الإنقاذ البحرى لانتشال الضحايا والمساعدة فى إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.