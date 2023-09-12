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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فراج: لم أحتاج مقابلة أشخاص مكفوفين من أجل فوي فوي

صدى البلد

أكد الفنان محمد فراج ان هناك شخصيات تحتاج من الممثل الي الكثير من الفهم و الدراسة وهناك اخري تكون اسهل .

 

واضاف محمد فراج خلال المؤتمر الصحفي لفيلم فوي فوي انه لم يحتاج الي مقابلة اشخاص بعينهم مكفوفين يلعبون مرة قدم ، ولكنه حرص علي متابعة مبارايات عديدة لتلك الرياضة لانه لم يكن اي معلومات عنها

 

اكد الفنان محمد فراج ان فكرة اجادته لعب كرة القدم ، لم يكن عاق للموافقة علي فيلم فوي فوي ، نظرا لانه يجيد لعب الكرة منذ الصغر .

واضاف محمد فراج خلال المؤتمر الذي الذي اقيم عقب العرض الخاص للفيلم : فكرة عرض ان هناك فريق كرة للمكفوفين شدتني  منذ اللحظة الاولي لقراءه العمل، لانها ام تطرح من قبل علي الشاشة .

 

 

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛  حيث يحلم حسن بالفرار و بدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

 

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمان محمد فراج ونيللي كريم  يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي.إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.


وكان آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل حرب والذي شارك في بطولته الفنان أحمد السقا وعرض خلال شهر رمضان الماضي .

 

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال

محمد فراج الأفلام السينمائية بسنت شوقي بيومي فؤاد حجاج عبد العظيم مسلسل حرب محمد عبد العظيم

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