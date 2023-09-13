حريق بسبب قصف صاروخي أوكراني على سيفاستوبول الروسية

أعلن حاكم مقاطعة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزايف، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية نفذت هجومًا بصواريخ على مدينة سيفاستوبول، ما أسفر عن اندلاع حريق في منشأة غير مدنية.

وقال رازفوزايف عبر قناته على تليجرام: "بالتقدير، قبل 20 دقيقة تقريبًا، تعرضت سيفاستوبول لهجوم من كييف، وقد تصدى الدفاع الجوي تصدى للهجوم".

وأوضح أن حريقًا اندلع في منطقة كيلين-بالكي بمنشأة غير مدنية وذلك نتيجة الهجوم بالصواريخ.

وأشار إلى أنه تم تصنيف الحريق على أنه من الدرجة الرابعة، وتعمل الجهات المختصة حاليًا في الموقع، ويستمر مراقبة الوضع الجوي.