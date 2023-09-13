خبراء التعليم يشيدون بأسبوع شباب الجامعات.. ويكشفون أهمية تعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة

خبراء التعليم:

هناك استراتيجية حكيمة لتعزيز التنمية والتقدم بمصر

يجب بناء عقول على أسس قوية

أسبوع شباب الجامعات فرصة التعبير عن آرائهم وأفكارهم

فرصة مميزة للطلاب ليظهروا كمبدعين وتطوير قدراتهم

استعدادات مكثفة في جامعة حلوان لاقامتها أسبوع شباب الجامعات 2023، والذي يعقد خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، وفقاً للرؤى والإستراتيجيات التي تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات الشباب وإمكاناتهم.

ويشهد أسبوع شباب الجامعات مشاركة 45 جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بالإضافة إلى المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية ومنها أنشطة الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك أهتمام وتفاعل كبير بين القيادة السياسية وشباب الجامعات باعتبارهم البنية الأساسية في بناء المجتمع وأهم عناصر التنمية، وحرصها على تنمية مهاراتهم، ومنحهم الدعم الكبير ليصبحوا المحرك الأساس لعملية الابتكار والتنمية، ليساهموا بدور فاعل في الحياة الاجتماعية والقطاعات كافة.

وتواصل جامعة حلوان استعدادتها لإقامة أسبوع شباب الجامعات 2023، والذي يعقد خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، وفقاً للرؤى والإستراتيجيات التي تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات الشباب وإمكاناتهم.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توجيه الاهتمام والدعم للشباب يعد استثمارًا حقيقيًا في بناء المستقبل، فهم القوة الحية والمحركة للتغيير والتقدم، من خلال تطوير مهاراتهم ومنحهم الفرص اللازمة، ليسهموا بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية ورفع مستوى الحياة في المجتمع، موضحًا أن الاهتمام بالشباب ومنحهم الفرص للتعلم والتطور يمثل استراتيجية حكيمة تسهم في تعزيز التنمية والتقدم في مصر.

وأضاف الخبير التربوي، أن ملتقيات التعليم في الجامعات تعتبر منصة هامة للشباب للتعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم، وتمنحهم فرصًا للمشاركة في المسابقات والأنشطة المتنوعة والتفاعل مع زملائهم، مما يعزز من تطوير شخصياتهم ويبني الثقة بأنفسهم، موضحًا أن هذه الأنشطة لا تقتصر على الجوانب العلمية فقط، بل تتيح لهم الفرصة للابتكار في مجموعة متنوعة من الميادين الفنية والثقافية والابداعية.

بالإضافة إلى ذلك، هذه اللقاءات والتفاعلات تعزز التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع الجامعي، مما يؤدي إلى تبادل الأفكار والتعاون في مشاريع مشتركة، ويعزز من التفكير الإبداعي ويسهم في تطوير الحلول للتحديات التي تواجه المجتمع.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن أسبوع شباب الجامعات يعد مناسبة استثنائية لشباب مصر الطموح من الجامعات والمعاهد للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية، موضحًا إنها فرصة لتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم ومهاراتهم، وبناء عقول على أسس قوية، بالأضافة إلى فرصة التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاركتها مع زملائهم خلال هذا الحدث.

ولفت الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن من خلال أسبوع شباب الجامعات، يمكن للشباب أن يعرضوا مهاراتهم وقدراتهم في مختلف الميادين مثل الرياضة والفن والعلوم، خاصة انها فرصة للابتكار والتفاعل الإيجابي بين الشباب الذين يتميزون بأفكارهم وتصوراتهم لمستقبل مصر، مما يساعدهم أن يبرزوا كمجتمع منتج وملهم يمكنهم من تحقيق التغيير والتقدم في البلاد.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يشهد مشاركة 45 جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بالإضافة إلى المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية ومنها أنشطة الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.

ومن جانب اخر، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير قدرات ومهارات شباب الجامعات، لإنها تعترف بأهمية دور الشباب كمحرك للتغيير والتطوير في المجتمع، ولهذا السبب يعد أسبوع شباب الجامعات فرصة فريدة للشباب للمشاركة والتفاعل في مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، وتمكن طلاب الجامعات من تبادل الأفكار والخبرات وبناء علاقات اجتماعية جديدة.

وقال الخبير التربوي، إن انطلاق الملتقيات التعليمية في الجامعات المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تنمية وتطوير مهارات القيادة لدى شباب مصر، ويعد منصة مثالية لتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة فيها، بالإضافة إلى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل وتعزيز الولاء والانتماء لمجتمعهم ووطنهم.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن ملتقيات التعليم والتوظيف بالجامعات المصرية وتفعيل مثل اسبوع شباب الجامعات يعد فرصة للتعلم وتطوير المهارات في مجموعة متنوعة من الميادين، بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية، موضحًا أن هذه الفعاليات تعكس التزام الدولة المصرية بتمكين الشباب وتشجيعهم على تحقيق إنجازات مذهلة في مجتمعهم.

لذلك شدد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لتطوير مهاراتهم والمساهمة في تحقيق التنمية والتقدم في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تثق في قدراتهم على تحقيق نجاحات كبيرة وتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

وتابع: “الأنشطة الطلابية تمثل بيئة مثالية لتنمية شخصية الطالب بأكملها، خاصة إن المشاركة في الأنشطة الطلابية تعطي الفرصة للطلاب لاكتساب المهارات القيادية والاجتماعية والتواصل والتعاون، مما يعزز من قوتهم كمجموعة ويمكنهم من تحقيق تأثير إيجابي في مجتمعهم، وهي مهارات حيوية يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية”.

وحث أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الجامعات على الابتكار والتفاني في العمل، والسعي لتحقيق الريادة والتميز، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق التغيير والتأثير الإيجابي، مشددًا على أهمية الشباب ودعمهم في تحقيق طموحاتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يشهد مشاركة 45 جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بالإضافة إلى المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية ومنها أنشطة الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.

أبرز المعلومات عن أسبوع شباب الجامعات 2023، كالتالي:

ــ يقام الأسبوع تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ـ يأتي الأسبوع في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لمواصلة الدعم وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات من الطلاب والطالبات.

ـــ يسهم الأسبوع في تنمية مداركهم ومهاراتهم، للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة.

ومن جانب اخر، تواصل جامعة حلوان استعدادتها لإقامة أسبوع شباب الجامعات 2023، والذي يعقد خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، وفقاً للرؤى والإستراتيجيات التي تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات الشباب وإمكاناتهم.

أكدت الدكتورة امل شمس ، الخبيرة التربوية، الاستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الارتقاء بمستوى الجامعات المصرية هو أمر ذو أهمية قصوى، موضحة إن الدولة المصرية تسعي بشكل كبير في استعادة مكانة مصر بين الجامعات العالمية وزيادة التفوق في مجالات البحث والتطوير، مما يسهم في تعزيز تقدم البلد ورفع مستوى حياة المواطنين.

وأوضحت الخبيرة التربوية، أن توجيهات الرئيس السيسي الدائمة بإتاحة الفرصة للتواصل مع الشباب وتقديم الدعم الشامل لهم تعد عاملًا مهمًا في بناء الثقة بين الشباب والدولة المصرية وتعزيز روح المشاركة والمساهمة في تطوير الوطن، موضحة أن تفهمه العميق لتطلعات الشباب يساهم في خلق بيئة مشجعة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وإظهار إبداعاتهم.

وأضافت الاستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أن أسبوع شباب الجامعات يعد مناسبة مميزة للشباب ليظهروا كمبدعين في مجتمعهم، وتعزز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية بين الشباب وتعزز من وعيهم بأهمية دورهم في تطوير الوطن.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن الفعاليات الطلابية والمسابقات وورش العمل والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي يقدمها أسبوع شباب الجامعات تعتبر منصة متعددة الأوجه لتطوير الشباب، مما يتيح لهم التفاعل مع أقرانهم والتعلم من خبراتهم وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، موضحًا أن إن تنوع الأنشطة والمسابقات المتاحة تعزز التعلم الشامل ويمكن الشباب من اكتشاف اهتماماتهم ومواهبهم وتوجيهها نحو تحقيق أهدافهم وأحلامهم.

ولفتت الدكتورة امل شمس ، إلى أن من خلال أسبوع شباب الجامعات، يتاح للشباب فرصة لتطوير مهارات القيادة والتفكير الاستراتيجي، يمكنهم أن يكتسبوا مهارات تنظيم الأنشطة وإدارتها بنجاح، وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وبناء علاقات قوية في مجتمع الجامعة وخارجها، كما يمكنهم أيضًا تعزيز فهمهم لاحتياجات سوق العمل وكيفية تلبيتها بنجاح.

ووطالبت الاستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الجامعات بضرورة استغلال هذه الثقة واستغلال هذه الفاعليات التي تبرز مواهبهم في كافه المجالات والأنشطة التي يتم تنظيمها خلال هذا الحدث الهام الذي توليه وزارة التعليم العالي اهتمامًا كبيرًا خاصة وأنها يتعلق بالشباب الذين يمثلون قوة مصر الحقيقة لاستكمال النهضة الشاملة التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية الاستمرار في دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة فيها، موضحًا أن هذه الأنشطة تسهم في تنمية الشخصية وبناء القيم وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الطلاب، كما تساعد على تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي، وهذا يعزز التحضير الجيد للخريجين لمواجهة التحديات المعاصرة وتحقيق النجاح في مختلف الميادين.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يشهد مشاركة 45 جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بالإضافة إلى المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية ومنها أنشطة الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.

ويستعرض«صدى البلد» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن أسبوع شباب الجامعات 2023، كالتالي:

ـــ 35 جامعة مصرية حتى الآن تشارك في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر.

ــ يقام الأسبوع تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ـ يأتي الأسبوع في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لمواصلة الدعم وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات من الطلاب والطالبات.

ـــ يسهم الأسبوع في تنمية مداركهم ومهاراتهم، للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة

ـ أبرز الجامعات المشاركة:

جامعة الازهر

جامعة القاهرة

جامعة عين شمس

جامعة أسيوط

جامعة بنها

جامعة المنوفية

جامعة قناة السويس

جامعة سوهاج

جامعة دمنهور

جامعة المنصورة

جامعة الأقصر

جامعة الإسكندرية

جامعة مدينة السادات

جامعة دمياط

جامعة بنى سويف

جامعة بورسعيد

وزارة التعليم العالي

جامعة السويسجامعة حلوان

جامعة المنيا

جامعة بني سويف الاهلية

جامعة طنطا

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة العلمين الدولية.

أماكن عقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات

- تعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات في عدد من الأماكن، كالتالي:

النشاط العلمي في المكتبة المركزية

النشاط الاجتماعي بمجمع الفنون والثقافة، المبنى الإداري.

النشاط الفني في مجمع الفنون والثقافة بالمسرح الكبير.

النشاط الثقافي قاعات مجمع الفنون والثقافة، منطقة المخيم بجوار كلية الصيدلة.

النشاط الرياضي بالصالة المغطاة، الملاعب متعددة الأغراض، وفي إستاد كرة القدم بالجامعة، صالة التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية بالهرم

تاريخ أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية

ـ يلتقي في هذا الأسبوع المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية، للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والجوالة.

ـ افتتح الأسبوع الأول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، ونظمه كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت، كما شارك في فعالياته نحو 800 طالب، وحضر اللقاء الملك حسين عاهل الأردن الراحل.

ـ في عام 1956 ،عادت جامعة القاهرة مرة أخرى لتنظم الأسبوع الثاني بعد عامين

ـ نظمت جامعة عين شمس الأسبوع الثالث في بداية الستينيات.

ـ جامعة دمشق السورية نظمت الأسبوع الرابع في سوريا، أثناء الوحدة مع مصر.

ـ عقب فترة توقف، حملت جامعة قناة السويس، شعلة تنظيم أسبوع شباب الجامعات من جديد، فنظمت الأسبوع الأول عام 1987.

ـ جامعة القاهرة نظمت الأسبوع الثاني عام 1991.

ـ جامعة الزقازيق نظمت الأسبوع الثالث عام 1996.

ـ الأسبوع الرابع في جامعة القاهرة عام 1999، ثم نظمت جامعة المنيا الأسبوع الخامس عام 2001، ثم جامعة أسيوط، والتي أقيم بها الأسبوع السادس في عام 2003.

ـ استضافت جامعة المنصورة الأسبوع السابع لشباب الجامعات في 2005.

ـ في عام 2007 عُقد الأسبوع الثامن في جامعة المنوفية، بمشاركة 21 جامعة حكومية.

ـ عام 2009، كان موعد الأسبوع التاسع، والذي عقد للمرة الثانية بجامعة المنصورة.

ـ الأسبوع العاشر لشباب الجامعات عُقد في عام 2015، ونُظم برعاية وحضورالرئيس عبد الفتاح السيسي.

ـ استضافت جامعة كفرالشيخ أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر، في فبراير 2019.

ـ تستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر في سبتمبر 2023.