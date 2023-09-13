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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انتفاضة لـ "أجانب الزمالك"| شكاوى في "الجبلاية" بسبب المستحقات.. وتهديد بالتصعيد إلى "فيفا"

فريق الزمالك
فريق الزمالك

بات محترفي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صداعا في القلعة البيضاء بعد تأخر صرف المستحقات المالية المتأخرة.

واشتعلت أزمة اللاعبين المحترفين داخل صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد أنباء صرف زملاؤهم من العناصر المحلية جزءا من مستحقاتهم المالية المتأخرة رغم الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها القلعة البيضاء في الآونة الأخيرة. 

صدى البلد يستعرض أزمة أجانب الزمالك وصرف المستحقات المالية المتأخرة. 

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تفاصيل جديدة في أزمة أجانب الزمالك

  

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة عن صرف مستحقات لاعبي الزمالك.
وكتب عبر فيسبوك: “لاعبو الزمالك المحليين فقط هم من حصلوا على مستحقاتهم حتى الآن والأجانب لم يتقاضوا رواتبهم”.

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شكوى من ثلاثي المحترفين ضد الزمالك 

 

قدم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شكوى ضد القلعة البيضاء بحجة عدم حصولهم على مستحقاته المالية كاملة.
اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري قد شكوى ضد نادي الزمالك، لدى الاتحاد المصري، مطالبًا بمستحقاته المالية المتأخرة.
كما أن البنيني سامسون أكينيولا والمغربي أحمد بلحاج، وجها من جانبهما إنذارا إلى الزمالك من أجل مستحقاتهما المتأخرة.
وانتهت إعارة أحمد بلحاج مع الزمالك، دون تفعيل بند الشراء، ليعود اللاعب مع نهاية منافسات الموسم الماضي 2022-2023 إلى أسوان.

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 انتفاضة الأجانب في الزمالك

 

وشهدت الآونة الأخيرة كواليس مثيرة وراء شكاوى اللاعبين الأجانب ضد الزمالك وتهديدات بفسخ العقود. 

الأزمة بدأت برسالة تم تحويلها من جانب عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عبر الجروب الخاص باللاعبين، بصرف قيمة 20 مليون جنيه كمستحقات متأخرة للاعبين المحليين وعدم صرف أي أموال للاعبين الأجانب خلال الفترة الحالية.

تلاها بدء التواصل من جانب اللاعبين الأجانب مع عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي، وتم التأكيد من جانبه على أن الأمر جاء بطلب من جانب أحمد فؤاد الوطن المدير المالي للنادي.

مدير الكرة كان في نادي الزمالك رفض هذا الأمر ورحب بتأخير صرف المستحقات لحين تجهيز مستحقات اللاعبين الأجانب.

اللاعبين الأجانب داخل الزمالك تم إبلاغهم بأنهم عليهم الانتظار لحين صرف المستحقات المالية المتأخرة لدي اتحاد الكرة في الوقت الحالي، من أجل صرف مستحقاتهم المتأخرة من الموسم الماضي.

الثنائي حمزة المثلوثي وإبراهيما نداي هددوا بإرسال شكوي الي اتحاد الكرة من أجل صرف مستحقاتهم المتأخرة وإلا سيتم رفع الأمر إلى الفيفا خلال 15 يوما من تاريخه.

 

البناني ينهي أزمة مستحقات أجانب الزمالك

 

ونجح الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك في انهاء صرف مستحقات محترفي القلعة البيضاء المتأخرة. 
وكلف الدكتور عماد البناني الادارة المالية في نادي الزمالك بشراء الدولارات من البنك الأهلي فرع سور النادي لصرف مستحقات اللاعبين الأجانب.
وقام عماد البناني بالتوجه الي البنك وقام بتحويل مبلغ بالجنيه المصري إلي دولارات وعاد بها إلي النادي اليوم الاربعاء.
جاء ذلك لإنهاء أزمة مستحقات المحترفين سيف الجزيري وسامسون أكينولا وابراهيما نداي وحمزة المثلوثي.
ومن المقرر ان يتوجه أجانب الزمالك  الي مقر نادي الزمالك مساء اليوم اليوم لتسلم المستحقات المالية المتأخرة.

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