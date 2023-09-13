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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العلبة بـ24 جنيها.. حل أزمة أسعار السجائر خلال 48 ساعة

أسعار السجائر
أسعار السجائر

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه يمكن حل مشكلة أسعار السجائر خلال 48 ساعة فقط.

وأوضح  رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات خلال تصريحات تلفزيونية له، حل أزمة أسعار السجائر فى ثلاث خطوات، الأولى سرعة إعداد التشريع الضريبى الذى كان من المفترض تعديله فى شهر مايو الماضى.

المتعدين والموزعين 

وتابع إبراهيم إمبابى، الخطوة الثانية، هى قلب الهرم التوزيعي لأسعار السجائر، لأن المتعدين والموزعين قاموا بتخزين السجائر وبعد فترة قاموا برفع الأسعار حسب ما رؤيتهم، الخطوة الثالثة، توزيع السجائر التى تم مصادرتها، بمنافذ وطنية.

وكانت قررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة إجمالية 40% مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، بحسب بيان للبورصة المصرية، وذلك للتصدي لأزمة السوق السوداء.

أسعار السجائر الرسمية

سعر علبة سجائر مونديال لايت: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر مونديال سويتش بلو بيري: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر بلمونت: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر كليوباترا كوين سوفت: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر مونديال أحمر: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر مونديال أزرق: 24 جنيهًا

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