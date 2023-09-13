هانيا الحمامي ومازن هشام يواصلان مسيرة الانتصارات ببطولة قطر للإسكواش

واصل أبطال أندية وادى دجلة، مسيرة تحقيق الانتصارات ببطولة قطر كلاسيك المفتوحة للإسكواش، وذلك بفضل جهود الإدارة في إعداد أبطال الإسكواش فنيًا وبدنيًا على أعلى مستوى للفوز بالبطولات القارية والدولية، وذلك للحفاظ على ريادة مصر للعبة.

نجحت الدجلاوية هانيا الحمامي-المصنفة الثالثة عالميًا- في تحقيق الفوز على الإنجليزية جورجينا كينيدي -المصنفة الـ8 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-1) (11-7) (7-11) (12-10)، ومن المقرر أن تلتقي "الحمامي" غدًا الخميس مع الأمريكية أماندا صبحي، المصنفة الـ7 عالميًا.



تأهل لاعب وادى دجلة مازن هشام، إلى الدور ربع النهائي لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، بعد فوزه على اللاعب علي أبو العنين بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-2) (11-6)، ومن المقرر أن يلتقي "هشام" غدًا الخميس مع الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الـ3 عالميًا.

وتعد بطولة قطر كلاسيك للإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.