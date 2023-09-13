سوريا.. تصفية 3 من عناصر حزب الله في غارات إسرائيلية

لقي 3 من عناصر حزب الله اللبناني مصرعهم في الانفجارات القوية التي هزت مستودعاته في قرية الجماسة بريف.

وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية استهدفت القاعدة العسكرية بين قريتي دير الحجر و الجماسة بريف طرطوس

وذكر مصدر أمني رفيع أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس.

وأشارت المصادر الي أن العدوان تم عبر طائرات صهيونية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية.

كما تصدت الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية لمعظم الصواريخ المعادية واسقطتها قبل وصولها إلى هدفها.