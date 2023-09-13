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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر رجال يواجه صربيا والسيدات يواجهن فرنسا في الطائرة الشاطئية بالبحر المتوسط

صدى البلد

اسفرت قرعة دور المجموعات لمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان عن منافسات قوية لمنتخب الرجال والسيدات.

ويواجه منتخب السيدات غدا في التاسعة صباحا منتخب فرنسا على أن يتواجه الفائز مع الفائز من إسبانيا والمغرب.

كما أسفرت قرعة منتخب الرجال عن مواجهة منتخب صربيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا على أن يتواجه الفائز مع الفائز من مواجهة إيطاليا وكرواتيا.

كان منتخب الرجال قد فاز على منتخب الجزائر اليوم بنتيجة أشواط 2-0، بينما تأهل منتخب السيدات لدور المجموعات مباشرة بسبب تصنيفه الأعلى.

ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين .

وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة محدي والمدير الفني إسلام عكاشة.  

ووصلت أمس إلى مدينة هراكليون بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في منافسات البطولة.
 

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