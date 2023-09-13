مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: نشكر الرئيس السيسي على الدعم اللوجيستي لمساعدتنا |فيديو

قال اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إننا نشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لما وجّه به من دعم لوجيستي لمساعدة ليبيا، في الأوضاع الكارثية جراء العاصفة دانيال التي ضربت البلاد.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر ذات خبرة كبيرة في الدعم اللوجيستي وعمليات الإنقاذ، ونشكرها على دعم ليبيا، ومواقف مصر الداعمة لليبيا ليست غريبة عليها وهذا هو المأمول دائمًا منها.

وأكد أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن المفقودين، ونعمل على إصلاح الطرق والبنى التحتية.

توقع ارتفاع الحصيلة

وتستمر عمليات البحث عن آلاف المفقودين بعد فيضانات كارثية اجتاحت مدينة درنة الليبية، لليوم الثالث، جرّاء العاصفة دانيال مع التأكد من وفاة الآلاف بالفعل وتوقع ارتفاع الحصيلة.



