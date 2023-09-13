رمضان قرني: أفريقيا أصبحت مؤثرة بشكل كبير في العلاقات الدولية

قال الدكتور رمضان قرنى، خبير الشئون الأفريقية، أن المشهد العالمي بدأ في التغير بشكل كبير فعلى سبيل المثال القارة الأفريقية أصبحت مؤثرة بشكل كبير فى العلاقات الدولية.

وأضاف رمضان قرنى خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، أن فكرة تكالب الدول الدول الغربية على أفريقيا تراجعت بشكل كبير، وذلك بعد الموافق الأفريقي المتحدة كتكتل دولي.

الأمم المتحدة

وأوضح رمضان قرنى، أن انضمام أفريقيا إلى الأمم المتحدة أمر غاية فى الأهمية فى الوقت الحالى، معقبا:" النظرة الدولية تجاه أفريقيا تغيرت".

وتابع خبير الشئون الأفريقية، أن القارة الأفريقية عقدت 12 شراكة استراتيجية مع القوى الاقتصادية فى العالم.