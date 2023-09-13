هل فقدت العاصفة دانيال قوتها؟.. الأرصاد الجوية تكشف سبب تسميتها بهذا الاسم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال دخلت على الحدود المصرية الغربية و أثرت على على منطقة السلوم، سيوة و مطروح و لكنه فقد كل طاقته و قوته.

وأوضحت "شاكر"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة " صدى البلد" من تقديم دينا رامز، عن سبب تسمية العاصفة بـ دانيال، أن علميا العواصف و المنخفضات لا يتم تسميتها، و ما يُسمى فقط هو الأعاصير طبقا للمنظمة.

وأضافت "شاكر"، أن مؤخرا بدأت تسمية المنخفضات و العواصف ببعض الأسماء لسهولة تداولها إعلاميا، و لكنه ليس إسم علمي، منوهة إلى أن ملاحظة أي تغيير مناخي يمكن رصده بدقة قبل الحالة الجوية بـ 24 ساعة.

كل 5 دقائق

ولفتت، إلى أن صور الأقمار الصناعية تُستقبل كل 5 دقائق، مؤكدة أن هناك أقمار صناعية متخصصة في الأرصاد الجوية، لرصد حركة الغلاف الجوي، حركة السحب و الأتربة و تُظهرها بلون وردي مميز جدا و واضح للقدرة على تمييزها.