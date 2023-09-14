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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان لامع.. آيتن عامر تثير الجدل بظهورها | شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ايتن عامر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة. 

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وأطلت ايتن عامر، مرتدية فستان طويل وجذاب باللون الموف اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وتميز الفستان بتفصيلة تتناسب معها بشكل جذاب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ايتن عامر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

واختارت ايتن عامر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ايتن عامر

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