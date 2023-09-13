مقرر لجنة الاستثمار: الدولة تبحث زيادة الموارد دون تحميل الأعباء على المواطن

قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، أن مناقشات اليوم شهدت نقاشات حول ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.

وأضاف سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أنه يوجد ضغط على الاقتصاد فى الوقت الحالى نتيجة متطلبات الشعب المصرى من الخدمات العامة.

زيادة موارد الدولة

وأوضح سمير صبرى، أن هدف الحكومة المصرية زيادة موارد الدولة دون تحميل أعباء على المواطن المصرى، خاصة محدود الدخل.

وأكد مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، أنه لزيادة الموارد ومعالجة أيضا الزيادة السكانية تراءى للجنة ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل حوالى 50% من الاقتصاد الرسمى.