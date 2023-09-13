رابط نتيجة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآن رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس .

ويمكن لمن يهمه الامر الآن الدخول على رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس من خلال الضغط على

https://exls.emis.gov.eg

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

وتقدم لـ القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ،عدد (15641) طالبا/طالبة بواقع (7422) من البنين، و(8219) من البنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا لإعلان نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ، مؤكدةً أنه تم قبول (1205) من الطلاب البنين، و(1193) من الطالبات، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي عقدت الكترونيا واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.

وبعد إعلان نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقاً للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.

وفيما يتعلق بمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس ، تقدم للالتحاق بها (5048) طالباً، وأسفرت نتيجة القبول في مدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس عن قبول (96) طالباً ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.