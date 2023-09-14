أخبار التعليم.. موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. حقوق القاهرة تعلن الأوراق المطلوبة للالتحاق بدبلومات الدراسات العليا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



موعد غلق باب التقديم لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمس



أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.ageaward ،على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.



اليوم.. اخر موعد لغلق التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس

بدأت أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،



.نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ .. من هنا



يترقب طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ .

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ .. القواعد الصحيحة للتسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 .



موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023



نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية و رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ينتظرها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث سيطر على جميع محركات البحث موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ، إذ يترقبها الطلاب وأولياء الأمور؛ للاطمئنان على نتيجتهم، ومعرفة مدى التحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمجموعهم.

حقوق القاهرة تعلن الأوراق المطلوبة للالتحاق بدبلومات الدراسات العليا

أعلن الدكتور محمد سامح كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم للعام الجامعي 2023 - 2024م.