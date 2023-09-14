بالصور.. رئيس هيئة قضايا الدولة يزور جامعة فاروس بالإسكندرية

زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة جامعة فاروس بالإسكندرية، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين رئيس جامعة فاروس والأستاذ الدكتور همام زهران عميد كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بالجامعة حيث بحث الطرفان أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية والعلمية والتدريب ووقع الطرفان بروتوكول تعاون بينهما كما تبادل الطرفان الدروع تقديراً واعتزاز".

حضر الزيارة كل من نواب رئيس الهيئة:

المستشار رفعت محمد المحلاوي رئيس قطاع غرب الدلتا ثان.

والمستشارة مرزوقة اسماعيل عبد السلام رئيس قطاع غرب الدلتا أول

(عضوا المجلس الأعلى للهيئة)

والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.

والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:

المستشار دكتور فوزي شادي

والمستشار دكتور محمود عرفات

والمستشار وليد عناني

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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