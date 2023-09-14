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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال يونيو الماضي.. تراجع كبير في عقود التمويل العقاري

التمويل العقاري
التمويل العقاري

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع كبير في عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 63.5% على أساس سنوي.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يونيو 2023 ، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 503 عقد خلال  يونيو الماضي، مقابل 1377 عقد خلال يونيو 2022 منخفضة بنسبة 63.5%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية الى انخفاض التمويلات الممنوحة من الشركات التمويل العقاري لعملائها خلال شهر يونيو الماضي الى النصف ..
 

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 996.4 مليون جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل 2 مليار جنيه خلال يونيو 2022، بتراجع 50.3 %

 

وتراجعت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 64 مليون جنيه خلال شهر يونيو 2023  مقابل 328.5 مليون جنيه خلال يونيو 2022، بانخفاض 80.5%.

تراجع التمويلات العقارية نصف السنوية

وأظهر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لعملائها بلغ 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2022 بانخفاض 41%.
 

التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري الانشطة المالية غير المصرفية التمويل الرقابة المالية

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